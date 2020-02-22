شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير لـ هانى شاكر: "شاكوش وعمر كمال صوتهم أحسن منى.. وأتمنى تتراجع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق المطرب سعد الصغير على قرار منع ووقف أغاني المهرجانات الذي أصدره نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر مؤخرًا، قائلًا: أتمني أن تتراجع في هذا القرار لأنه خراب بيوت بالنسبة لهؤلاء سواء المطربين كسبرة وحنجرة أو حمو بيكا الذي لايعلم مدي تاريخك الفني وأنك قامة كبيرة وغيرهم من المطربين.

وأضاف سعد الصغير في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن كل من حسن شاكوش وعمر كمال تعرضوا للظلم، متابعًا: "يمتلكو صوت أقوي مني، وأتمني أن تعطي لهؤلاء فرصة واحدة فقط وتتراجع في قرارك".

وكان نقيب الموسيقيين هانى شاكر، قد أصدر تنبيها مهما على كل المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهى الليلية والكافيهات، بعدم التعامل مع مطربى المهرجانات، كما أصدرت النقابة بيانا جاء فيه إنه "فى إطار الجدل المجتمعى الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التى باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغانى المهرجانات، والتى هى نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية فى كثيرٍ منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـمستمعى الغريزة، وأصبح مؤدى المهرجان هو الأب الشرعى لهذا الانحدار الفنى والأخلاقى، وقد أغرت حالة التردى هذه بعض نجوم السينما فى المساهمة الفعالة والقوية فى هذا الإسفاف".

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وأوضح نقيب المهن الموسيقية أن شروط عضوية أو تصاريح النقابة بالغناء ليست قوامها صلاحية الصوت فقط، ولكن أيضًا هناك شروطًا عامة يتوجب أن تتوافر فى طالب العضوية أو التصريح، وهى الالتزام بالقيم العليا للمجتمع والعرف الأخلاقى واختيار الكلمات التى لا تحض على رذيلة أو عادات سيئة، وأن لجنة اختبار الأصوات مجرد مرحلة أولى، ثم ينعقد المجلس للنظر فى باقى الشروط.

وأكد الفنان هانى شاكر أنه لا يقبل ما حدث مؤخرًا من تجاوز بالألفاظ فى حفل أقيم باستاد القاهرة من أحد هؤلاء حسن شاكوش، والتعدى بكلمات تخالف العرف القيمى وتتعدى على الرواسخ الثابتة للمجتمع المصرى، وأنه ومجلس النقابة سوف يعيدون النظر فى كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة فى ضوء المعايير والقيم التى يقبلها المجتمع.

وانضم الفنان سعد الصغير مؤخرا إلى فريق عمل مسلسل "ولاد إمبابة" مع الفنانين سمير غانم وفريدة سيف النصر وشمس وأحمد شيبة ومراد فكرى ومحمود فارس وإسماعيل فرغلى وعبد الله مشرف ومحمد فاروق وهانى الاسمر ومطربى المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين من تأليف أيمن بكرى وإخراج حاتم صلاح الدين، وقال سعد إن الفيلم يعتمد على التيمة الشعبية الكوميدية ويظهر من خلاله بشكل مختلف.