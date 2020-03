شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم Elvis: That is the Way It Is بـ 14 دولة 22 أبريل.. اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة Trafalgar Releasing ، عن طرحها نسخة تجريبية للفيلم الوثائقي الموسيقي "Elvis: That is the Way It Is"، الذى يدور عن قصة حياة الموسيقى الراحل ألفيس بريسلى، بداية من 22 أبريل المقبل، وذلك في في 14 دولة فقط، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety"، تم تصوير معظم اللقطات المعاد تصويرها في فندق إنترناشونال ، بـ لاس فيجاس بأغاني منها "Love Me Tender" ، و "Sweet Caroline" ، و "Heartbreak Hotel" ، و " Suspicious Minds". أما عن حفلات عام 1970، التي تمت إضافتها في العمل فـ هى جزء من جولة بريسلي الأولى منذ أكثر من عقد، والفيلم من إخراج دينيس ساندرز. قال مارك ألنبي، الرئيس التنفيذي لشركة Trafalgar Releasing، "لقد مر 50 عامًا على إصدار هذا الفيلم الوثائقي عن The King of Rock 'n' Roll، ومع ذلك، يمكن رؤية الإرث الدائم لإلفيس بريسلي وموسيقاه بوضوح أكثر من أي وقت مضى في الفيلم والموسيقى". سيتم إصدار فيلم "Elvis: That The Way It Is" في المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا، وألمانيا، والنمسا، وسويسرا، والسويد، والدانمارك، وفنلندا، والنرويج، وإستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا، وأستراليا، ونيوزيلندا. Advertisements وظهر في الفيلم الوثائقى Elvis: That is the Way It Is ، كل من إلفيس بريسلي، جيمس بيرتون، جلين د. هاردين، تشارلي هودج، جيري شيف، روني توت، جون ويلكينسون، ميلي كيركهام، استل براون، سيلفيا شيميل، آن ويليامز، روجر ويلز، جيم موراي، جو موشيو، أرماندو موراليس. كما أعلنت شبكة نيتفلكس أنها ستعمل على مسلسل أنيمشن جديد يدور حول فترة تخيلية في حياة إلفيس بريسلي، مغنى الـ Rock 'n' Roll الأشهر. ومن المقرر أن يطرح المسلسل تحت اسم " Agent King"، في إطار تخيلى لـ إلفيس بريسلي وهو يرتدى بذله البيضاء أثناء تجنيده في برنامج تجسس حكومي سري للمساعدة في محاربة قوى الظلام التي تهدد البلاد التي يحبها، كل ذلك جنبا إلى جنب مع عمله كـ مغنى روك اند رول. تم الإعلان عن طرح هذه السلسلة في تزامن مع الذكرى 42 لوفاة بريسلي في 16 أغسطس 1977.

