شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يدعم الدكتور مجدى يعقوب وينشر صورته مع الشيخ محمد بن راشد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم أمير كرارة، على دعم الدكتور مجدي يعقوب، فى حملة التبرعات التى يقودها ، ونشر صورة عبر حسابه الشخصي بانستجرام، للدكتور مجدي يعقوب تجمعه مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، أثناء مشاركته أمس في مبادرة صناع الأمل في دورتها الثالثة التي استقبلتها دولة الإمارات.



بوست أمير كرارة

يشار إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جمع تبرعات بقيمة 360 مليون جنيه لمستشفى مجدي يعقوب الجديد للقلب في القاهرة، وذلك خلال مبادرة صناع الأمل في دورتها الثالثة، وقال الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه على تويتر: "كرمنا اليوم صناع الأمل في دورته الثالثة.. ألف مبروك للفائزين.. كما تم خلال الحفل جمع تبرعات تبلغ 360 مليون جنيه لمستشفى مجدي يعقوب الجديد للقلب في القاهرة.. صناعة الأمل هي الصناعة التي لا يخسر فيها أحد".

Advertisements

وأضاف: "ستبقى الامارات مستمرة في احتضان صناعة الخير والأمل والإيجابية في عالمنا العربي .. وستبقى حاضنة لكل العرب.. وسيبقى حب الخير في عالمنا العربي مستمر ومتسارع".

وكرّم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي صنّاع الأمل الخمسة المتأهلين لنهائيات مبادرة صناع الأمل بمكافأة مالية بقيمة مليون درهم إماراتي لكل منهم، لتبلغ قيمة جائزة "صناع الأمل" خمسة ملايين درهم إماراتي أمس.

وتوج أحمد الفلاسي وعائلته بلقب صانع الأمل العربي للعام 2020 ، والذى كرس وقته وماله لمساعدة المصابين بالقصور والفشل الكلوى وتوفير تجهيزات الرعابة الصحبة للفقراء والمحتاجين في إفريقيا، بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت خلال الحفل الختامي، كما فلد الدكتور مجدي يعقوب بوشاح محمد بن راشد للعمل الإنساني لقاء جهوده في العمل الخيري والإنساني وإنجازاته الطبية والعلمية.