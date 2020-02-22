شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفى يجمع ياسمين عبد العزيز مع نجوم مسلسل "نحب تانى ليه" من الكواليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة ياسمين عبد العزيز، على نشر صورة من كواليس مسلسلها "نحب تانى ليه" مع عدد من أبطال المسلسل المقرر طرحه فى السباق الرمضاني المقبل، من إنتاج شركة سينرجى وإخراج مصطفى فكرى، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وسرعان ما حرص عدد كبير من النجوم على إضافة التعليقات مثل النجم كريم فهمي.

وتستأنف النجمة ياسمين عبد العزيز تصوير مشاهدها في مسلسل "ونحب تانى لية"، في ديكور فيلا بمنطقة شبرامنت، ويستمر التصوير في نفس الديكور لمدة أيام وتنتقل بعدها إلى ديكور أخر لاستكمال تصوير مشاهدها الخارجية ضمن أحداث المسلسل.

Advertisements



النجمة ياسمين عبد العزيز

واختارت ياسمين عبد العزيز مؤلفها عمرو محمود ياسين لرغبتها فى تقديم عمل اجتماعى رومانسى، وهو بالفعل ما يتحقق فى "ونحب تانى ليه" الذى يناقش الكثير من قضايا المرأة ، لعل أبرزها قضية انفصال الأزواج، بالإضافة إلى تطرق السيناريو إلى قصص الحب التى يقابلها المرء فى حياته سواء سيدة أو رجل، وكيف يتعامل معها البشر، خاصة مع تواجد الأزمات الفكرية والتربوية وخلافه .

مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.