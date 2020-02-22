شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار منعه بمصر.. حمو بيكا يعلن عن حفلته فى أمريكا بـ89 دولارًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مطرب المهرجانات حمو بيكا عن حفل له فى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تذكرتين الأولى الـvip تبلغ قيمتها 89 دولارا، أما التذكرة الثانية بـ69 دولارا، وذلك فى شهر أبريل المقبل.

وطالب حمو بيكا جمهوره فى الولايات المتحدة الأمريكية حجز حفله الغناء من خلال رابط نشره بصفحته على فيس بوك، قائلاً: "يلا الحق احجز حفلة حمو بيكا فى أمريكا"، بالدخول على الرابط تبين أن قيمة تذكرة الحفل الفنى 89 دولارًا أمريكيًا.

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يشار إلى أن نقيب الموسيقيين هاني شاكر أصدر تنبيها مهما على كل المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهى الليلية والكافيهات بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات.

وكان النقيب أصدر بيانا جاء فيه، إنه فى إطار الجدل المجتمعى الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التى باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغانى المهرجانات، والتى هى نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية فى كثيرٍ منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـ"مستمعى الغريزة"، وأصبح مؤدى المهرجان هو الأب الشرعى لهذا الانحدار الفنى والأخلاقى، وقد أغرت حالة التردى هذه بعض نجوم السينما فى المساهمة الفعالة والقوية فى هذا الإسفاف.

وأوضح نقيب المهن الموسيقية، أن شروط عضوية أو تصاريح النقابة بالغناء ليست قوامها صلاحية الصوت فقط، ولكن أيضًا هناك شروطًا عامة يتوجب أن تتوافر فى طالب العضوية أو التصريح، وهى الالتزام بالقيم العليا للمجتمع والعرف الأخلاقى واختيار الكلمات التى لا تحض على رزيلة أو عادات سيئة، وأن لجنة اختبار الأصوات مجرد مرحلة أولى، ثم ينعقد المجلس للنظر فى باقى الشروط.