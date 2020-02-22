شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يدرس دخوله منافسات عيد الأضحى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علم ”الخليج 365” أن النجم أحمد حلمى يعمل حالياً على اختيار فكرة فيلم كوميدي جديد لتقديمه خلال الفترة المقبلة، حيث يرغب حلمى في دخول المنافسات السينمائية في موسم عيد الأضحى المقبل، وذلك رغم إعلانه عن تأنيه في اختيار فيلمه المقبل بعد اختلاف الآراء حول فيلمه الأخير "خيال مآته" وعدم تحقيقه النجاح المتوقع خاصة على مستوى شباك التذاكر.

وكان أحمد حلمى قد علق على الآراء السلبية حول حول فيلمه الأخير "خيال مآته" خلال لقاء سريع ومختصر مع أحد البرامج الفنية العربية وقال: "فى إشادات بدورى فى الفيلم وفى ناس أعجبت بمضمون الفيلم ولكن الناس مكنش عاجبهم إن الضحك فيه قليل ولكن هناك أشياء لا تخصني وده مش في ايدى".



احمد حلمى من فيلم خيال مآتة

Advertisements

وأضاف حلمى :"الفيلم القادم هيكون الضحك فيه زيادة والعنوان الرئيسى له كوميدي لكن خيال ماتة لا يكن تصنيفه فى التصنيف الكوميدي 100% ولكن هو حالة وانا فخور بيها وهو من اهم الافلام اللي انا بعتز بيهم زي اكس لارج وعسل اسود واسف ع الازعاج ولكن اوعدكم الفيلم الجاي كوميدي جدا".

وعرض فيلم "خيال مآتة" في موسم عيد الأضحى الماضى وشارك في بطولته أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، حسن حسني، عبد الرحمن أبو زهرة، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، أنعام سالوسة، رشوان توفيق، ياسر الطوبجى، وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 39 مليون جنيه في حين أن هناك فيلمين تخطوا 100 مليون جنيه في نفس الموسم وهم "الفيل الأزرق 2" و"ولاد رزق 2".