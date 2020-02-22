على التليفزيون المصري.. محمد رمضان ضيف "التاسعة" مع وائل الإبراشي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
يستضيف برنامج التاسعة مع الإعلامي وائل الإبراشي، في أولى حلقاته، والذي يعرض على التليفزيون المصري، الفنان محمد رمضان،
ويتحدث رمضان عن رحلة صعوده، والازمات التي واجهها، ويجيب عن سؤال: "لماذا هو الأكثر جدلا"، ويتحدث عن أغانيه وحفلاته، وأزمته مع الطيار أشرف أبو اليسر، وغيرها.
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