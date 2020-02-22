صور| خطوبة شقيقة كارمن سليمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أعلنت المطربة كارمن سليمان عن خطوبة شقيقتها فرح، مساء أمس الجمعة. ونشرت كارمن صورًا لشقيقتها وخطيبها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ألف مبروك يا حياتي، ربنا يسعدكوا ويخليكوا لبعض". يُذكر أن كارمن سليمان تزوجت الملحن مصطفى جاد 2017، وأنجبا ابنهما يزن. وطرحت كارمن سليمان مؤخرًا أغنية "بصاتك"، ألحان زوجها مصطفى جاد، ومن كلمات سامي علي، وتوزيع ماز، بينما تتعاون لأول مرة خلال بالكليب مع المخرج أمير رواني.

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