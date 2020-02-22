شيرين رضا في ميلانو وسلمى أبو ضيف بـ"جاكيت بدلة".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إنجي المقدم

نشرت الفنانة إنجي المقدم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"جاكيت" من الفرو، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

جميلة عوض

شاركت الفنانة الشابة جميلة عوض جمهورها بصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"برنيطة" على رأسها.

حلا شيحة

نشرت الفنانة حلا شيحة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل سيارتها، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

دانا حلاني

نشرت دانا، ابنة الفنان عاصي الحلاني صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية خلال تواجدها في أمستردام بهولندا.

رشا مهدي

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نشرت الفنانة رشا مهدي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من إحدى المطاعم في الرياض، وعلقت: "من الرياض وأحلى استيك في العالم".

روبي

شاركت الفنانة روبي جمهورها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة سوداء، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال تواجدها في مدينة ميلان بإيطاليا.

شيرين رضا

نشرت الفنانة شيرين رضا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"جاكيت" من اللون الفضي، خلال تواجدها في إيطاليا.

ندا موسى

نشرت الفنانة ندا موسى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشعر كيرلي قصير، وحازت الصورة إعجاب جمهورها.

يسرا اللوزي

نشرت الفنانة يسرا اللوزي صورة باللون الأبيض والأسود، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "فعلا بحب الصور الأبيض والأسود أكثر بكتير".