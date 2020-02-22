روان بن حسين تضع مولودتها الأولى وتختار هذا الإسم لها-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - رزقت الفاشنيستا الكويتية ​روان بن حسين​بمولودتها الأولى وهي أنثى وأسمتها "بيلّا لونا" ما يعني بالعربية القمر الجميل.

وكانت روان كشفت عن جنس جنينها في حفل "بيبي شاور" حضره أصدقاؤها والمقرّبون منها لتعلن أنها أنثى.كما أنها فاجأت منذ فترة جميع متابعيها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو وجودها في العيادة وهي تخضع لصورة بالأشعة فوق الصوتية لتحديد جنس مولودها، من دون أن تكشف عن النتيجة.

فيما أشارت في فيديو لها على يوتيوب إلى أن اتخاذها قراراً بتأسيس عائلة هو أهم إنجاز في حياتها على الرغم من صغر سنها، وأن تكون مسؤولة عن طفل هو أكبر إنجاز وتحدٍّ ستواجهه في حياتها.

يُشار إلى أن روان تزوّجت قبل شهر رمضان الفائت في سرّية تامة من دون الكشف عن هوية زوجها، حيث فضّلت أن تبقي حياتها الأسرية بعيدة عن الأضواء، لكنها عادت وكشفت عن وجهه في إحدى الصور وسرعان ما أعلنت حملها على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.