تراند اليوم : جمهور اوبرا إلاسكندرية يحتفل بشاديه

الاسكندريه/نسرين عبد الرحيم

فى ليلة فنية راقية نظمت دار الاوبرا المصرية برئاسة د.مجدى صابر حفل نادى سينما

اوبرا الاسكندرية بالتعاون مع المركز القومى للسينما برئاسة د. سعاد شوقى وذلك على مسرح

دار اوبرا الاسكندرية مساء اليوم وذلك احتفالا بذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة/شادية حيث يتم عرض الفيلم التسجيلى “لؤلؤة الشرق” من انتاج وزارة الثقافة ويتحدث عن المسيرة الفنية الطويلة للفنانة الراحلة..وعقب عرض الفيلم اقيمت ندوة فنية بحضور المؤرخ السينمائى /محمد شوقى الذى تحدث عن التاريخ الفنى والانسانى للفنانة شادية

منذ بدايتها وحتى وفاتها وقد ادار الندوة الناقد السينمائى /اسلام احمد على ثم قدمت الفنانة/شمس ابراهيم فقرة فنية متميزة بمشاركة براعم كورال الأوبرا مريم زينة وأحمد مدحت لمجموعة رائعة من أغانى الفنانة الراحلة واختتم الحفل بالاغنية الوطنية الخالدة “يا حبيبتى يا مصر”والتى تفاعل معها جمهور الاوبرا بالتصفيق والغناء .

وقد حرص جمهور أوبرا الاسكندرية على حضور هذه الاحتفالية رغم سوء الاحوال الجوية حيث امتلأت جنبات المسرح بهم .

و جاء عودة وادراج نادى السينما ضمن برنامج انشطة دار الاوبرا فى الموسم الفنى للعام الماضى بتوجيهات من أ.د.ايناس عبد الدايم وزير الثقافة بهدف تعزيز القيم الايجابية من خلال الافلام التى تعبر عن الواقع وتساهم فى بناء وتكوين الشخصية وتحافظ على الهوية. .وان الاقبال الجماهيرى خلال عرض نادى السينماخلال الموسم الفنى الحالى و الماضى وخاصة من الشباب يرسخ دور الثقافة فى استثمار الطاقات البشرية لنشر الوعى فى المجتمع.