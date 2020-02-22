كتب امير فتحي في السبت 22 فبراير 2020 12:50 صباحاً - نشرت الراقصة فيفي عبده، اليوم الجمعة، فيديو جديدًا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.



وكتبت فيفي، على مقطع الفيديو: “حبيبة قلبي شيرين دايماً فاكراني.. بحبك يا أجمل قلب.. وأجمل صوت يا بنت مصر الأصيلة”، وكانت الفنانة “شيرين”، في مقطع الفيديو، تقول وهي تبحث عنها وسط الحضور: “مين القمر ده، والله افتكرتك فيفي عبده شبهها بالضبط، خمسة مواه”.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد فيفي عبده تنشر فيديو جديدًا لـ «شيرين».. والأخيرة ترد: “خمسة مواه” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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