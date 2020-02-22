شاهد بمقلب طريف.. هنا الزاهد تعبر عن حبها لزوجها أحمد فهمي

كتب امير فتحي في السبت 22 فبراير 2020 12:50 صباحاً - عبرت الفنانة المصرية هنا الزاهد عن حبها لزوجها الفنان أحمد فهمي، بمقلب طريف نفذته به.

هنا استغلت نوم زوجها وقمت بكتابة عبارة على وجهه بالروج الأحمر “I love you” ورسمت قلب أحمر على خده، ولم تكتفي بذلك بل وضعت الروج على شفتيه ووجنتيه”.



فهمي نشر صورته بهذه الحالة، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وعلق قائلا: “صحيت من النوم لقيت مكتوب على وشى كدا بالروج… ربنا يسامحك”، لترد هنا مازحة: “ربنا يسامحنا جميعا”.

ومن ناحية أخرى، تنشغل هنا الزاهد حاليا بتصوير فيلمها الجديد “الغسالة” بمشاركة الفنان أحمد حاتم، والعمل من تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، ويشارك في بطولته النجم محمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين الشباب.

ويسجل الفيلم التعاون السينمائي الثاني بين هنا الزاهد وأحمد حاتم بعدما قدما فيلم “قصة حب” الذى تم عرضه في موسم عيد الحب من العام الماضى، وحقق نجاحاً لافتاُ، وهو من إخراج عثمان أبو لبن وشارك في بطولته فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، حنان سليمان، ودارت أحداث الفيلم فى اطار رومانسي لايت حول أحمد حاتم الذى يتعرض لحادث ويفقد نظره لتقف حبيبته بجواره وتسانده.