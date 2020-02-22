كندة علوش في أحضان عمرو يوسف في باريس

كتب امير فتحي في السبت 22 فبراير 2020 12:50 صباحاً - نشرت الفنانة السورية كندة علوش، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام” صورة رومانسية تجمعها بزوجها عمرو يوسف في باريس. وظهر عمرو يوسف وهو يحتضن كندة، التي أطلت بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان أسود قصير.

يشار إلي أن الثنائي يتواجد في باريس لحضور فعاليات مهرجان ” أيام القاهرة للدراما العربية ” والتى تحمل اسم الفنان الكبير الراحل فريد شوقى ، احتفالا بمئوية ميلاده، بحضور كوكبة من نجوم الفن والإعلام.

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