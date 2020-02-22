أحمد مالك فى "كيرة والجن" أمام أحمد عز وكريم عبد العزيز

انضم الفنان الشاب أحمد مالك لقائمة أبطال فيلم "كيرة والجن" 1919 للنجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز، المأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد تحمل نفس الاسم، ليجسد أحد الأدوار المهمة خلال الأحداث بجانب كريم وعز، بينما يجسد بطلى العمل "كيرة والجن" بحسب الرواية، من إخراج مروان حامد، حيث وضعت الشركة خطة إنتاجيه محكمة لتقديم عمل سينمائي ضخم خلال الفترة المقبلة.

وأبرز نقاط تلك الخطة، بناء ديكورات ضخمة للحقبة الزمنية التى يدور حولها الفيلم، فضلا عن تصميم الملابس التى تناسب الوقت والزمن، فضلا عن جلب أحدث معدات التصوير من الخارج، بالإضافة لأعمال الجرافيكس والمونتاج الذى سيتم تنفيذها فى أوروبا.

الفيلم يعد من أقوى الأفلام فى تاريخ السينما المصرية إنتاجاً ونجوماً وكتابة، حيث يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى أبان ثورة 1919، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيون خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، بالاضاقة إلى أن الفيلم يكشف عن فترة زمنية مهمة فى تاريخ مصر وشعبها لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، من خلال نضال وتضحيات المصريين منذ 100 سنة بشكل مشرف وحقيقى.

وانطلق التصوير الأسابيع الماضية في ديكور خاص بأستوديو النحاس، حيث جمعت المشاهد بين هند صبرى وكريم عبد العزيز وسيد رجب، كما تجرى الجهة المنتجة باقى التعاقدات مع النجوم، حيث يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث، والفيلم مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد مراد، كتب السيناريو والحوار مؤلف الرواية، إخراج مروان حامد، إنتاج شركة سينرجى فيلمز، بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز .

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وكانت اخر اعمال أحمد مالك فيلم "رأس السنة" الذى يعرض في السينمات حالياً بطولة إياد نصار، شريف منير، شيرين رضا، ماجد الكدواني، بسمة، أحمد مالك، ومن تأليف محمد حفظي، وإخراج محمد صقر، والفيلم أحداثه تدور حول طبقة معينة فى يوم "رأس السنة"، ويتعرض أبطاله لمواقف معينة خلال هذا اليوم.

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