شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب ينعى عازف الجيتار مصطفى أصلان فى وفاة والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الميجا ستار المطرب عمرو دياب عازف الجيتار الدكتور مصطفى أصلان في وفاة والدته اليوم، قائلاً:"خالص عزائي للدكتور مصطفى أصلان في وفاة المغفور لها والدته، نسأل الله أن يسكنها فسيح جناته".



عمرو دياب

يذكر أن أصلان هو واحد من أهم عازفى الجيتار فى الوطن وله العديد من الأعمال مع كبار نجوم الغناء فى الوطن العربى، ومنهم عمرو دياب وشيرين وتامر عاشور وحماقى وهيفاء وهبى وغيرهم من النجوم.

طرح النجم عمرو دياب ألبومه سهران رسميا، وكتب عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، احصل الآن علي نسختك من البوم #عمرو_دياب الجديد "#سهران" في جميع انحاء العالم. بعد طرحه عن طريق إحدى شركات الاتصالات، مساء الأربعاء الماضى.

وفجر الهضبة عمرو دياب مفاجأة فى ألبومه الجديد سهران، حيث تعاون لأول مرة مع ابنته جانا فى تلحين وغناء أغنية بعنوان "جميلة"، وقدمت مقطع باللغة الإنجليزية بها، وهى من كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وجانا عمرو دياب.

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وتعاون عمرو دياب فى الألبوم مع الشعراء تامر حسين وخالد تاج الدين وأيمن بهجت قمر وأحمد المالكي وتركي آل الشيخ، ومن الملحنين عمرو مصطفى ومحمد يحيي وشريف بدر وعزيز الشافعى.

وشهدت الأيام الماضية ترويج عمرو دياب للألبوم بعدما طرح برومو أكثر من أغنية منهم "عم الطيب" و"يا روقانك" و"هيعيش يفتكرنى"، وذلك بعدما كشف عن البوستر الرسمى للألبوم الذى يتضمن 14 أغنية، وذلك بعدما طرح الهضبة على مدار الصيف الماضى 6 أغانٍ بشكل منفرد، وهم "أول يوم فى البعد"، "يوم تلات"، "قدام مرايتها"، "بحبه"، "أنا غير" و"يحيرك".