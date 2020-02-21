شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تطل بالأبيض في مهرجان الفجيرة بالإمارات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت الفنانة رانيا يوسف لجلسة تصوير جديدة خلال حضورها مهرجان الفجيرة الدولى للفنون، المقام على مسرح الكورنيش بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشرت الفنانة رانيا يوسف، صورا للإطلالة حيث ارتدت فستان يحمل اللون الأبيض، وسط إعجاب كبير من جمهورها.



رانيا يوسف

الفنانة رانيا يوسف، سبق وأن نشرت فيديو لها عبر صفحتها الشخصية بـ"فيس بوك"، وهى ترقص على مهرجان "بنت الجيران" الذى يغنيه حسن شاكوش وعمر كمال، وذلك في التوقيت الذى انقسم فيه الجمهور والأوساط الفنية حول قرار منع مطربى المهرجانات من العمل والذى أصدره نقيب الموسيقيين هانى شاكر، حيث هناك مؤيدون وأيضًا معارضون.

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وانطلقت، مساء أمس الخميس، فعاليات حفل افتتاح مهرجان الفجيرة الدولى للفنون، على مسرح الكورنيش الرئيسى بدولة الإمارات العربية، وهو الحفل الذى أحياه وحضره باقة مميزة من نجوم الفن المصرى والعربى، وقد كان هناك حضورًا مميزًا للنجم الإماراتى حسين الجسمى، والمطربة أحلام.

ويشار إلى أن فعاليات مهرجان الفجيرة الدولى للفنون، المقامة بمسرح الكورنيش الرئيسى بدولة الإمارات العربية، يشارك فيها عدد من النجوم العرب منهم الفنانة أحلام، التى تشارك فى المهرجان بحفل مع المطرب حسين الجسمى، الخميس، حيث تقدم أحلام لجمهورها باقة متميزة من أغنياتها التى حققت نجاحا فى مشوارها الغنائى منها، "من أكون" ، "اغلا إنسان" ،"فضها سيره" ،"تدرى ليش" ،"وش ذكرك" ،"تغير الوقت" ،"أحتاجك انا" ،"شايف نفسه".. وغيرها.

فيما قدم حسين لجسمى عددا من الأغانى: "بشرة خير"، وموال "إجا الليل"، "سلمان الشهامة"، "أبكى أغانى" و"دنيا"، و"إلاّ أنت"، و"أربعين"، و"اصعد بعزمك"، وأغنية "نصف الفراق".. وغيرهما، كما يحيى المطرب اللبنانية عاصى الحلانى، حفلا غنائيًا، يوم الجمعة، ومن المقرر أن يحضر الحفل العديد من الجاليات العربية والشخصيات العامة ليقدم عدد من أغانى منها "أضحكي، مملكة الحب، الوطن، شو بخاف، يمكن، : "وديه يا بحر، بحبك أنت، بعينك شوق، ياسيدى"، وغيرها من الأغانى المميزة.