شكرا لقرائتكم خبر عن بيلي إيليش تحصد المركز الأول داخل بريطانيا بأغنيتها No Time To Die والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تربعت النجمة العالمية بيلي إيليش، بأغنيتها الجديدة No Time To Die، على عرش أكثر الأغاني استماعاً داخل المملكة المتحدة البريطانية، في الأسبوع الأول من طرحها، والتي تتضمن مزيكا فيلم جيمس بوند الجديد، ونشرت الصفحة الرسمية للعميل 007 عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لها وهي تحتفل بالجائزة التي حصدتها.



بيلي إيليش

وأقيم يوم الأربعاء الماضي، حفل توزيع جوائز Brit Awards للعام 2020، وهى الدورة الـ 44، والتي شهدت مكافأة المغنية الأمريكية بيلى آيليش بجائزة أفضل فنانة عالمية، حيث غنت أغنيتها الجديد الدعائية لفيلم "جيمس بوند الجديد"، NO TIME TO DIE.

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وقد أدت إيليى بيليش الأغنية الرسمية للجزء الأخير من مغامرات جيمس بوند، ونالت آيليش جائزة أفضل فنانة عالمية مشيدة كثيرا بمنافساتها ليزو وأريانا جراندي وكاميلا كابيلو ولانا ديل ريي.



بيلي إيليش

وقالت في كلمتها بعد الجائزة، "عندما كنت على المسرح ورأيتكم تبتسمون .. جعلنى ذلك أريد أن أبكى، وأريد أن أبكي الآن، شكرًا لكم".

يأتي فوز بيلى بعد قرار ابتعادها عن وسائل التواصل الاجتماعى، والتوقف عن قراءة التعليقات على منشوراتها عبر موقع "إنستجرام"، حيث كشفت لبرنامج "BBC بريكفاست"، "توقفت قبل يومين عن قراءة التعليقات بالكامل، كانت تدمر حياتي.. هذا غريب، كلما زادت روعة الأشياء التي تحصل عليها، زاد عدد الذين يكرهونك".