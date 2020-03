شكرا لقرائتكم خبر عن كارا ديلافين تحرج جاستين بيبر : اذا لم تكن لديك مشكلة معي لماذا تخظرنى على انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة كارا ديلافين، هجوم شرس للمطرب العالمي جاستين بيبير، بعد ان وصفها بأنها ضمن أصدقاء زوجته هايلي بالدوين، المقربين، اثناء تواجده في برنامج جيمس كورودن، ووصفها بأنها الأقرب له ضمن "كايلي جينر وجيجي حديد".

وسرعان ما خرجت ديلافين في تصريحات صحفية نقلتها جريدة cosmopolitan، وهى توجه هجوم لاذع للمطرب قائلة: "اذا لم تكن لديك مشكلة معي لماذا لا تفك الحظر عني؟".

من جهة اخري حل النجم العالمي جاستين بير ضيفا في حلقة من برنامج " Carpool Karaoke " مع المذيع جيمس كرودن حيث غني بيبر و جيمس أغنية " Yummy " التي اطلقها جاستين بيبر البالغ من العمر ( 25 عام ) في شهر يناير الماضي ، وحملت الحلقة جرعة كبيرة من خفه الظل ، حيث ظهر جاستين بيبر و هو يقوم بتعليم كوردن بعض حركات كليب " Yummy " و التي حاول جيمس تقليدها عدة مرات خلال الحلقة ، كما غني الثنائي أيضا عدد من أشهر أغنيات بيبر و من أبرزهم " Love Yourself " و " One Less Lonely Girl " .

يذكر أن النجم العالمى جاستين بيبر أثار ضجة كبيرة علي المواقع الفنية الشهيرة و الـ social media مؤخرا وذلك بعد أن أعلن مرضه، وهو الخبر الذى تداولته عدد كبير من المواقع الفنية العالمية، وقد أعلن موقع العمل الوثائقي الذي اطلقه النجم العالمي جاستين بيبر يعرض فيه تفاصيل أزمته الصحية، والذي بدأ بثه على موقع يوتيوب الاثنين 27 يناير الماضي، والعمل يضم 10 حلقات ستحمل الكثير من المفاجآت لمحبي ومعجبي جاستين بيبر حول العالم .