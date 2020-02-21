شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الملتقى الدولي لأفلام التحريك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم الجمعية المصرية للرسوم المتحركة، مؤتمرا صحفيا، في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأحد المقبل، للإعلان عن تفاصيل الدورة الجديدة للملتقى بمقر الجمعية 36 شارع شريف بمركز الثقافة السينمائية، وقد استقبل الملتقى ٤٥٠ عمل فني متنوع ما بين الأفلام الطويلة والقصيرة والمسلسلات والتترات والإعلانات والأغنية المصورة، وقد انتهت لجنة المشاهدة من عملها نهاية الأسبوع الماضي.

كما قررت إدارة الجمعية تشكيل لجنة تحكيم دولية، لكل المسابقات والأعمال المشاركة في المسابقة على أن يتم تخصيص جائزتين لكل مسابقة، بالإضافة للجنة تحكيم عربية لمنح جائزتين للأعمال العربية .

وتنطلق الدورة الثالثة عشر لملتقى القاهرة الدولي لأفلام التحريك، برئاسة الدكتورة رشيدة الشافعي، في الفترة من الخميس 27 فبراير حتي الخميس 5 مارس 2020 تحت عنوان العام المصري الروسي كما سيتم الإعلان عن البوستر الجديد .

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وتنطلق الدورة الثالثة عشر لملتقى القاهرة الدولي لأفلام التحريك، برئاسة الدكتورة رشيدة الشافعي، في الفترة من الخميس 27 فبراير حتي الخميس 5 مارس 2020 تحت عنوان العام المصري الروسي

ستوديو السحر تأسس عام 1991 على يد المنتج السعودي العباس بن العباس حميد الدين، وأنتج أول فيلم مصري طويل شارك به العديد من الفنانين المصريين في مقدمتهم الفنانة لقاء الخميسي التي يكرمها الملتقى هذا العام.

كما قدم الاستوديو عشرات الأعمال الفنية منذ إنشائه للعديد من القنوات المصرية والعربية، بالإضافة إلى مقدمات برامج ومسـلسـلات، رسـوم متحركة وكمبيوتر جرافيك لمسلسل الأطفال "بـوجي وطمطم"، مـسـلسـل "شـبر ونص" 30 حلقـة بمدة 90 دقيقة 2002، مـسـلسـل "هـم يـضـحـك" 30 حلقـة 150 دقيقة رمضان 2003، "سـيد أكشـن" 15 حلقـة بمدة 75 دقيقة رمضان 2004، مـسـلسـل "هـم يـضـحـك" 15 حلقة بمدة 75 دقيقة رمضان 2005، مـسـلسـل "حـبـطـبـط " 15حلقـة بمدة 105 دقيقة 2006.