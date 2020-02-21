شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. هبة عبد الغنى ضيفة الحلقات الأخيرة من "الأخ الكبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة هبة عبد الغني من تصوير دورها خلال السياق الدرامي لمسلسل"الأخ الكبير" الذي يتم عرضه خلال الفترة الحالية، عبر شاشة قناة CBC، بطولة الفنان محمد رجب، وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

وتظهر هبة عبد الغني ضيفة شرف خلال الحلقات الأخيرة من المسلسل، حيث تقدم شخصية تسمى "سوريا" وخلال الحلقات سيتم الكشف عن هوية شخصيتها التي تمثل مفاجأة من مفاجآت الحلقات العشر الأخيرة من العمل.

















يشار إلي أن مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد امام وزينة منصور وتدور أحداثه في إطار شعبى.

وعلى جانب آخر، تستكمل الفنانة هبة عبد الغني تصوير مشاهدها خلال السياق الدرامي لمسلسل “فرصة ثانية”، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل عبر القنوات الفضائية.

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وتجسد هبة خلال أحداث العمل شخصية صافي إحدى زميلات الشخصية التي تقدمها ياسمين صبري ضمن أحداث العمل المقرر عرضه خلال ماراثون رمضان المقبل 2020.

يشار إلى أن ‎مسلسل “فرصة ثانية” تخوض من خلاله ياسمين صبري ثاني بطولة مطلقة لها بالساحة الدرامية، وهو من إنتاج شركة سينرجي تامر مرسي وإشراف عام على الإنتاج حسام شوقي، وإخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، ويشارك في البطولة كل من أحمد مجدي وإدوارد و ايتن عامر و دياب و هبة عبدالغني، وعمرو الشناوي و و سارة الشامي و محمود البزواي و احمد الشامي و محمد جمعة و نهال عنبر و احمد النجار ومجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية.

وعلى جانب أخر، يعرض للفنانة هبة عبد الغني خلال الفترة الحالية مسلسل “حشمت في البيت الأبيض” بطولة الفنان بيومي فؤاد على المنصة الإلكترونية ” watchit”.

ويعد هذا أول مشاركة لها في عمل كوميدي يتم عرضه على منصة الكترونية،وأعربت هبة عبد الغني عن سعادتها، بالمشاركة في المسلسل خاصة أنها تقدم من خلالة شخصية كوميدية بشكل جديد عليها، وقدمته بشكل مميز، لاقى استحسان الجمهور رغم عرضه على منصة إلكترونية.