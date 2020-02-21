شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى يبدأ تصوير مسلسله "الوجه الآخر " مطلع مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم ماجد المصرى لتصوير مشاهده الأولى من مسلسله الجديد "الوجه الآخر" مطلع شهر مارس المقبل بعد انتهاء مخرج العمل سميح النقاش من معاينة الديكورات الخاصة بالمسلسل في مدينة 6 أكتوبر، حيث انتهى المخرج من معاينة جميع الأماكن التي يتم فيها تصوير العمل سواء خارجى أو داخلى، ويعد المسلسل بمثابة التعاون الأول بين النقاش وماجد المصرى في الدراما التليفزيونية.

وتدور أحداث المسلسل حول الصراع على المال بشكل معقد جدًا، ويحمل جزءًا كبيرًا من الإثارة والتشويق للمشاهد، وذلك في إطار اجتماعي تشويقي، والمسلسل ينتمي لنوعية مسلسلات الـ45 حلقة.

"الوجه الآخر" من بطولة ماجد المصري ونيكول سابا وأحمد سعيد عبد الغني وندى موسى وتأليف ماجد المصري سيناريو وحوار فداء الشنداويلي، وإخراج سميح النقاش وإنتاج سينرجي.

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عرض مؤخرًا لماجد المصرى مسلسل "بحر" ، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيرا وقت عرضه، وهو مسلسل ينتمى لمسلسلات الحلقات الطويلة فى 60 حلقة، واعتمد العمل على اللهجة الصعدية، التى برع فيها ماجد أمام الجمهور، ولفت الأنظار تجاه خلال أحداث المسلسل.

وسجل مسلسل "بحر" البطولة المطلقة الأولى للنجم ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى بعيدا عن الثأر وتجارة السلاح، حيث يتناول قضايا الصعيد وتوجيه رسائل عدة أبرزها الحث على أهمية الأمانة، مع وجود صراعات بين الخير والشر إضافة إلى الجانب الرومانسى الذى يتخلل حلقات العمل.

مسلسل "بحر" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.