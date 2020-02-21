محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان شيكو صورة تجمعه بأبطال فريق عمل مسرحية "عطل فني" والجمهور السعودي، إذ تعرض حاليا في جدة، بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
وعلق شيكو على الصورة: "جدة غير، مع أول جمهور لينا في جدة، جمهور السوبر، عطل فني قريبا في مصر".
وكان فريق العمل أعلن استمرار عرض المسرحية في الفترة من 20 فبراير الجاري حتى 22 من الشهر نفسه، بعد النجاح الذي حققته منذ بداية العرض.
مسرحية "عطل فني" بطولة أكرم حسني وهشام ماجد وشيكو وآيتن عامر ونشوى مصطفى وإسماعيل فرغلي أوتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك في الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج، وإخراج أوتاكا.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة| شيكو مع جمهور "عطل فني": "جمهور السوبر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.