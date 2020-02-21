صورة| شيكو مع جمهور "عطل فني": "جمهور السوبر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان شيكو صورة تجمعه بأبطال فريق عمل مسرحية "عطل فني" والجمهور السعودي، إذ تعرض حاليا في جدة، بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق شيكو على الصورة: "جدة غير، مع أول جمهور لينا في جدة، جمهور السوبر، عطل فني قريبا في مصر".

وكان فريق العمل أعلن استمرار عرض المسرحية في الفترة من 20 فبراير الجاري حتى 22 من الشهر نفسه، بعد النجاح الذي حققته منذ بداية العرض.

مسرحية "عطل فني" بطولة أكرم حسني وهشام ماجد وشيكو وآيتن عامر ونشوى مصطفى وإسماعيل فرغلي أوتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك في الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج، وإخراج أوتاكا.