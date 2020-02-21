وائل كفوري يهنئ سيرين عبدالنور بعيد ميلادها والأخيرة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هنأ المطرب اللبناني وائل كفوري، مواطنته الفنانة سيرين عبدالنور بعيد ميلادها الـ42، الموافق 21 فبراير الجاري. وكت "كفوري"، عبر حسابه بموقع "تويتر": "بتمنالك العمر كله، عمر مليان وهني، عقبال المية سنة، وتضلك نجمة وأخت وصديقة". Advertisements وردت الفنانة سيرين عبدالنور: "شو حلوة المعايدة منك يا وائل، الصديق والأخ يللي قيمتو عندي كبيرة، الله يحميك". آخر أعمال سيرين عبد النور مسلسل "الديفا" بطوله الفنان يعقوب الفرحان والمطربة بوسي والإعلامية السعودية مهيرة عبد العزيز ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين العرب.

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