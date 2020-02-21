فيديو قديم| محمد فؤاد: "عمر كمال صوت حلو ومش شبهي"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر المطرب عمر كمال مقطع فيديو قديم، عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، يجمعه بمحمد فؤاد، يكشف فيه الأخير عن رأيه فيه، ويرد على ما يقولون إن كمال يقلده.

وظهر فؤاد وكمال في الفيديو داخل إحدى المقاهي، وقال فؤاد: "عمر صوت جميل وليس له علاقة بصوت محمد فؤاد، عمر صوت حلو جميل ومالوش علاقة بمحمد فؤاد، في منطقة في حتة أنا بحبها فيه غير محمد فؤاد، بجد لقيت ناس بتكلمنى كتير جدا.. هو فيه شبه أوى.. عمر أعرفه وهو قد كده، عنده صور ليا أنا وهو، وهو قد كده بيجيلى الاستديو من السويس وأنا باحترمه جدا جدا، وبعتبره زى عبد الرحمن ابني".

وعلق المطرب عمر كمال على الفيديو: "رسالة النجم محمد فؤاد لكل الناسي اللي بتقول إني بقلده".

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وطرح المطرب عمر كمال، 17 فبراير الجاري، كليب أغنية "أيام زمان"، على قناته الخاصة بموقع "يوتيوب".

أغنية "أيام زمان"، من كلمات سلمى رشيد وتامر النجار، ألحان عمر كمال، توزيع محمود صادق.

يُذكر أن الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، قد أصدر بيانًا أمر فيه بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيًّا، وذلك في أعقاب أزمة غناء مهرجان "بنت ‏الجيران" لحسن شاكوش وعمر كمال في حفل عيد الحب في استاد القاهرة، بنسختها القديمة التي تحتوي على جمل منافية للذوق ‏العام.‎