خطوبة شقيقة كارمن سليمان-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة المصرية ​كارمن سليمان​ صورا كشفت من خلالها عن خطوبة شقيقتها فرح، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّقت كارمن على الصور قائلة: "ألف مبروك يا حياتي ربنا ‏يسعدكم ويخليكم لبعض.. بحبك"، ونالت الصور اعجاب عدد كبير من المتابعين.

وكانت كارمن سليمان قد طرحت في الأونة الأخيرة أغنية "لازم تغيب"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وهي من كلمات محمد الغرير، ألحان وتر، توزيع رأفت، وتريات تامر فيظي، غيتار شريف فهمي، إيقاع هاني الدوسري، مكس وماستر جاسم محمد، وإشراف عام مصطفى جاد.

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