هذا ما تمناه وائل كفوري لـ سيرين عبد النور في عيدها

ميرنا وليد - بيروت - وجّه الفنان اللبناني ​وائل كفوري​ التهنئة للفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ بمناسبة عيد ميلادها، اذ انه كتب على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "بتمنالك العمر كلّو عمر مليان وهَني عقبال الميّة سنة وتضلّك نجمة، إخت وصديقة".

بدورها ردّت سيرين على وائل قائلة على حسابها الخاص: "شو حلوة المعايدة منك يا وائل الصديق والأخ يللي قيمتو عندي كبيرة الله يحميك".

الجدير ذكره ان سيرين عبد النور كانت أحيت مؤخرا حفلاً مع الفنان اللبناني وائل جسار، في أحد الفنادق بدولة عمان.

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