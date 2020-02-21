نوال الزغبي تعلق على إشادة نجوى كرم بها وماذا طلبت الأخيرة من معجبيها؟

ميرنا وليد - بيروت - أشادت الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ بالفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ وكتبت لها في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي :"فنانة حقيقية راسمة طريقك بفرح وجمال شبعانة نجومية، بحبك نوال الزغبي"، لتعلق بدورها نوال :"حياتي بموت فيكي".

وكان اندلع خلاف بين معجبي ​إليسا​ ونجوى كرم عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي بعد اطلالة نجوى في برنامج "منا وجر" وتغريدة المذيعة إيمان شويخ قائلة "اذا عملوا كل الفنانين متل نجوى كرم وتركوا السياسة لاصحابها رح يخففوا كتير فتنة بين جماهيرن"، ليستفز أحدهم إليسا ويسألها اذا كانت سمعت هذا الكلام، لتعيد نجوى نشر تغريدة لمتابعين، فيها إساءة لإليسا، وعلقت نجوى قائلة :"أهلا بالايجابية".

وعادت kجوى كرم وتوجهت لمعجبيها أمس طالبة منهم الالتزام بالبعد عن السلبية وشن حروب وكتبت مخاطبة إياهم بالقول :"نحنا منغني الحب، حاملين رسالة مع فرح، مع أمل ، ما منعمل عكس هيك، منتمنا على كل الفانز يلتزمو بهيدا الكلام ما بدنا حرب على ولا حدنـ نجنا ما منتصرف إلا بكل إيجابية".

كما لم تغفل نجوى كرم عن تقديم التعزية للفنان جورج وسوف بوفاة والدته فكتبت :إنشاالله خاتمة أحزانك وتكون نفسا بالسما يا رب".

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