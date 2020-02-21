محمد عساف يغني بالعراقي شهالحلاوة-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - بعد تشويق جمهوره لأغنيته الجديدة ، طرح الفنان الفلسطيني ​محمد عساف​أغنيته العراقية المنفردة "شهالحلاوة" و اليوم على طريقة الفيديو ليريك على يوتيوب وهي من كلمات ​رامي العبودي​، ألحان ​علي صابر​، توزيع عثمان عبود، وجاءت هذه الأغنية لتتوج نجاح عساف في أغنيتن سابقتين وهما "مكانك خالي"، و"بصراحة".

وتقول كلمات الأغنية شهالحلاوه.. وهالنزاكَه وهالجمال

سحر بعيونك حبيبي شي خيال...فدوه للغمازة اروح

والشفايف والشعر...صارلي شقد اني عايش

ماشفت هيجي بشر

إشارة إلى أن محمد عساف، كان أحيا حفلا غنائيا على مسرح المجاز فى إمارة الشارقة، وقدم خلاله مجموعة متنوعة من الأغنيات الوطنية والرومانسية كانت البداية بأغنية بصراحة التى حققت انتشارا واسعا، ثم قدم عدداً من الأغنيات والمواويل منها أغنية الهوارة ورددها معه جمهوره الحاضر فى مسرح المجاز والتي كتب كلماتها الشاعر الفلسطينى سامي عفانة.

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