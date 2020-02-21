تراند اليوم : هذا ما تمنته نادين نسيب نجيم لـ سيرين عبد النور بعيد ميلادها

عايدت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم، الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور، بمناسبة عيد ميلادها، وتمنت لها السعادة والمزيد من النجاح والصحة لها ولعائلتها.

وكتبت نادين لسيرين على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: “عيد ميلاد سعيد أتمنى لك المزيد من النجاح والسعادة والصحة الله يبارك لك ولعائلتك”.

بدورها ردّت سيرين على نادين، وكتبت: “حبيبتي نادين والله يوفقك ويحميكي وناطرينك بنجاح كبير برمضان باذن الله”.

وتطل نادين في رمضان المقبل، بمسلسل “عشرين عشرين”، الى جانب الممثل السوري قصي خولي، وتؤدي فيه شخصية “النقيب سما”، من كتابة نادين جابر وبلال شحادات، وإخراج فيليب أسمر، ومن إنتاج شركة “صبّاح إخوان”.

أما سيرين، فتقدّم بطولة مسلسل “دانتيل” في رمضان أيضاً، الى جانب الممثل السوري محمود نصر، سيناريو وحوار سماء عبد الخالق وإنجي القاسم، وإخراج المثنى صبح، ومن إنتاج شركة إيغل فيلمز، لصاحبها المنتج جمال سنان.