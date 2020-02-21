شاهدوا.. حقيقة إيقاف محمد رمضان عن التمثيل ثلاث سنوات

كتب امير فتحي في الجمعة 21 فبراير 2020 10:51 مساءً - انتشرت أمس (الخميس) أخبار تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن اتخاذ نقابة الممثلين المصرية قراراً بإيقاف الفنان محمد رمضان عن التمثيل لمدة ثلاث سنوات بسبب أزمته مع الطيار الموقوف عن العمل.

وفي تصريحات صحافية أكدتها مصادر خاصة داخل نقابة المهن التمثيلية، أن كل ما أشيع على وسائل التواصل الاجتماعى عن وقف الفنان محمد رمضان عن التمثيل ليس له أساس من الصحة، وأن النقابة لا تتعامل مع هذه الشائعات بشكل جدي.

من ناحية أخرى، نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو جديداً له من خلال حسابه الشخصي على “إنستغرام”، أعلن من خلاله استضافته في برنامج بالتليفزيون السعودي بعد أزمته الأخيرة قائلاً: “إن شاء الله يوم الأحد القادم على التلفزيون السعودي كاربول كاريوكي”.

ويواصل محمد رمضان تصوير مسلسله الجديد “البرنس” رغم كل الأزمات التي مر بها في الفترة الأخيرة، بدءاً من ازمة الطيار الموقوف وإيقافه عن الغناء من قبل نقابة الموسيقيين وإقامة دعويين قضائيتين ضده، ويشاركه البطولة الفنانة اللبنانية نور، ومن المنتظر أن يعرض المسلسل رمضان القادم.