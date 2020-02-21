كارنفال السامبا البرازيلي هذا السبت على LBCI

Feb 21, 2020 تنقل قناة الـ”LBCI” هذا السبت 22 شباط “كارنفال السامبا البرازيلي” الأشهر في العالم، مباشرة من ساو باولو الساعة 9.40 صباحاً بتوقيت لبنان. من البرازيل تحيّة للبنان، ستُقدّمها إحدى فرق السامبا ” Império da Casa Verde ” عبر استعراض فنّي راقص، وذلك في إطار المنافسات التي تُحييها كبرى مدارس السامبا في شوارع البرازيل، ضمن أجواء إحتفالية صاخبة وأزياء زاهية، كما تُرافقها الحشود الشعبيّة الراقصة.







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