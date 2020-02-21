شكرا لقرائتكم خبر عن بلقيس وعساف بعد إحياء حفل صناع الأمل يتوجهون بالشكر إلى حاكم دبى.. اعرف ماذا قالوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه كلا من الفنان محمد عساف والفنانة بلقيس بالشكر إلى الشيخ محمد بن راشد، بعد احيائهم حفل مبادرة صناع الامل بدولة الإمارات العربية المتحدة أمس.

وقالت المطربة بلقيس، عبر حسابه على انستجرام:"شرف كبير.. بل قمة الفخر والاعتزاز أن أقف لتأدية النشيد الوطني لإماراتي الحبيبة ..أمام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم وأصحاب السمو الشيوخ الكرام.. شكرا لثقة الشيوخ الغالية والقائمين على القائمين على ذلك المحفل الكبير".

وتوجه بالشكر المطرب محمد عساف إلى الشيخ محمد بن راشد عن مبادرة صناع الأمل قائلاً:" شكرا لكل من تابع و حضر حفلة مبادرة صناع_الأمل. و كل الشكر و التقدير لسمو الشيخ محمد بن راشد صانع الأمل...الأمل باقي و مستمر".

يشار إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، جمع تبرعات بقيمة 360 مليون جنيه لمستشفى مجدي يعقوب الجديد للقلب في القاهرة، وذلك خلال مبادرة صناع الأمل في دورتها الثالثة.

وقال الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه على تويتر: "كرمنا اليوم صناع الأمل في دورته الثالثة.. ألف مبروك للفائزين.. كما تم خلال الحفل جمع تبرعات تبلغ 360 مليون جنيه لمستشفى مجدي يعقوب الجديد للقلب في القاهرة.. صناعة الأمل هي الصناعة التي لا يخسر فيها أحد".

وأضاف: "ستبقى الامارات مستمرة في احتضان صناعة الخير والأمل والإيجابية في عالمنا العربي .. وستبقى حاضنة لكل العرب .. وسيبقى حب الخير في عالمنا العربي مستمر ومتسارع".

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وكرّم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي صنّاع الأمل الخمسة المتأهلين لنهائيات مبادرة صناع الأمل بمكافأة مالية بقيمة مليون درهم إماراتي لكل منهم، لتبلغ قيمة جائزة "صناع الأمل" خمسة ملايين درهم إماراتي أمس.

وتوج أحمد الفلاسي وعائلته بلقب صانع الأمل العربي للعام 2020 ، والذى كرس وقته وماله لمساعدة المصابين بالقصور والفشل الكلوى وتوفير تجهيزات الرعابة الصحبة للفقراء والمحتاجين في إفريقيا، بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت خلال الحفل الختامي، كما فلد الدكتور مجدي يعقوب بوشاح محمد بن راشد للعمل الإنساني لقاء جهوده في العمل الخيري والإنساني وإنجازاته الطبية والعلمية.