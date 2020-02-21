شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبري تتألق بإطلاله جريئة في عرض الأزياء بميلان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت النجمة التونسية هند صبري، اثناء مشاركتها في عرض أزياء fallwinter2021، الذي أقيم في مدينة ميلان الإيطالية، اليوم، بإطلالة جريئة خطفت الأنظار بها بعد ارتدائها ملابس من تصميم ياسمين عيسى.

ونشرت النجمة التونسية، صوراً لها من داخل عرض الأزياء الشهير، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، والتي ظهرت فيهم بصحبه عدد من اللوحات الفنية العريقة، وسرعان ما حصدت الكثير من التعليقات والاعجابات.

ويشار إلى أن هند صبرى، كانت قد شاركت، في بداية شهر فبراير الجارى، جمهورها، بصور من كواليس تصوير فيلم الفيل الأزرق 2، الذى يشاركها فى بطولته النجم كريم عبد العزيز، ونشرتها عبر حسابها بموقع الصور الشهير "إنستجرام".

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وظهرت هند صبرى، فى الصور التى نشرتها وهى تجسد شخصيتها داخل الغرفة الزجاجية التى قدمت منها مشاهد الرعب فى أحداث الفيلم، كما ضمت الصور ظهور النجم كريم عبد العزيز والنجمة نيللى كريم، ونجح فيلم الفيل الأزرق 2، فى تحقيق رقما قياسيا فى السينما وصل إلى 104 مليون جنيه فى مصر فقط منذ طرحه بالسينمات.

"الفيل الأزرق 2" إنتاج شركة سينرجى فيلمز، وإشراف عام المنتج أحمد بدوى، ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى ومروان يونس، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء الدكتور يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، فيستعين بحبوب الفيل الأزرق، فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.