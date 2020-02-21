شكرا لقرائتكم خبر عن Temple أحدث مسلسلات مارك سترونج للعرض فى مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منصة البث Spectrum، أول تريلر لـ مسلسل الجريمة الجديد Temple، الذى سيطرح في 9 مارس المقبل، على أن تطرح 8 حلقات من العمل مرة واحدة، العمل الجديد الذى يقوم ببطولته مارك سترونج، ويدور حول دانييل ميلتون، جراح لامع ولكنه مسكون، يضحّي بكل شيء من أجل الحب، وذلك عندما يفتتح عيادة طبية غير قانونية في شبكة أنفاق أسفل محطة مترو أنفاق تيمبل في لندن.

ووفقا للتقرير الذى نشره موقع " tvseriesfinale"، تدور باقى أحداث المسلسل، عند بدأ انتشار المعلومات حول العيادة بين المنبوذين، والعالم الإجرامي، يصبح دانيال أساسى في معارك خطيرة بين الحياة والموت، وأخرى من أجل الحفاظ على روحه.

وصرح الممثل والمنتج التنفيذي مارك سترونج "أنا متحمس لطرح المسلسل في الولايات المتحدة مع شركائنا على Spectrum، وأمل حقًا أن يستمتع المشاهدون هنا بالعرض كما فعلوا في المملكة المتحدة!".

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ويقوم ببطولة المسلسل الجديد Temple، جنبا إىل جنب مع سترونج كاريس فان هوتين (Game of Thrones) ، دانييل ميس (Rogue One: A Star Wars Story) ، كاترين ماكورماك (Genius: Einstein) ، كريج باركنسون (Misfits) ، وونمي موساكو (Fantastic Beasts)، بالإضافة إلى الوجوه الشابة الجديدة، توبي كينج بكاري وليلي نيومارك.

يعمل كل من مارك سترونج وليزا مارشال كمنتجين تنفيذيين لهيرا بيكتشرز، وينتج جابرييل سيلفر التنفيذي لصالح سكاي، تم كتابة TEMPLE وتكييفه بواسطة مارك أورو من سلسلة الدراما النرويجية المشهورة Valkyrien، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".

كما أعلنت شركة ديزني عن انضمام الممثل الإنجليزى مارك سترونج، إلى فريق عمل فيلم Cruella، الذى يتم حاليا إنتاجه، ولكن لم تكشف الشركة عن الدور الذى سيلعبه سترونج بعد، ولكن من المحتمل أن يلعب دور والد Cruella، وبالرغم من أنه دور صغير، ألا أنه من أهم أدوار العمل الجديد عن الشخصية الشريرة من أفلام ديزنى.

كما يشارك في بطولة العمل الجديد الممثلة الأمريكية إيما طومسون في دور البارونة، والممثلة إميلي بيتشهام التي تلعب دور أنيتا، والممثل كيربي هويل باتيست في دور غير معروف إلى الآن، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " thedisinsider ".