شكرا لقرائتكم خبر عن Batman طلع فشنك.. حامي جوثام يسقط من على دراجته النارية بالتدريبات..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين، لقطات جديدة من كواليس تصوير فيلم Batman الجديد، الذي يقوم ببطولته روبرت باتينسون، والتي ظهر فيها "حامى جوثام" وهو يسقط من أعلى دراجته النارية العملاقة أثناء سيره في إحدى الطرقات.

وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو الذي أثار شكوك الكثيرين في إمكانية باتينسون في تجسيد الشخصية الأشهر في عالم DC، والتي تتمتع بشهرة كبيرة داخل عالم الأبطال الخارقين.



لحظة سقوط باتمان

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وفي سياق آخر، سلط عشاق الشخصية الشهيرة "باتمان"، الضوء، على الشعار الجديد في البدلة، والمصمم على جزأين من السلاح الناري، وطلاءه باللون الأسود، والذي استخرجاه من التيزر الأول للفيلم الذي عرضه ريفز يوم الخميس الماضي عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، والمقرر طرحه في السينمات شهر يونيو 2021.



لحظة سقوط باتمان

وكان قد أعلن ريفز نهاية يناير الماضي، عن بدء تصوير الفيلم بشكل رسمي بعد الانتهاء بشكل كامل من عملية كتابة السيناريو، ونشر صورة من "كلاكيت" التصوير لأول مشهد يقوم بتصوير للفيلم المنتظر، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، ليعلن عن بدء تصوير المشاهد الاولي للفيلم.

وكان قد كشف ريفز على تويتر عن انضمام النجم العالمي جون تورتور لطاقم عمل الفيلم، ومن المقرر أن يلعب شخصية كارمين فالكونى وهو رجل عصابات فى مدينة جوثام، وسيكون من أحد أعداء الشخصية الرئيسية "بروس واين"، كما انضم مؤخراً لطاقم العمل الممثل آنى سركيس الذى سيلعب دور "ألفريد".

وكان الممثل الأمريكى جونا هيل رفض دوره فى فيلم "The Batman" الجديد، وكشف موقع "Variety" أن سبب رفضه للدور غير معروف إلى الآن، وعندما بدأت الأخبار فى الانتشار حول دوره، كانت الفكرة قيد التفكير بالنسبة لـ هيل.