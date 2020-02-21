شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عساف يطرح أحدث أغنياته العراقية "شهالحلاوه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح منذ قليل، المطرب محمد عساف، أحدث أغنياته باللهجة العراقية والتي حملت عنوان "شهالحلاوه" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من كلمات رامي العبودي، ألحان علي صابر، توزيع عثمان عبود، ويأتي طرح هذه الأغنية بعد النجاح الذى حققه عساف من خلال طرح أغنيتين مؤخرا هم "مكانك خالى"، "بصراحة".

وتقول كلمات الأغنية

شهالحلاوه وهالنزاكَه وهالجمال

سحر بعيونك حبيبي شي خيال

فدوه للغمازة اروح

والشفايف والشعر

صارلي شقد اني عايش

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ماشفت هيجي بشر

وكان الفنان محمد عساف، أحيا حفلا غنائيا على مسرح المجاز فى إمارة الشارقة، وقدم خلال هذا الحفل الفنى الكبير مجموعة متنوعة من الأغنيات الوطنية والرومانسية كانت البداية بأغنية بصراحة التى حققت انتشارا واسعا، وتلاها بعدد من الأغنيات والمواويل منها أغنية الهوارة ورددها معه جمهوره الحاضر فى مسرح المجاز " هوّر يابو الهوارة .. تحلى الليلة الهوارة والتى كتب كلماتها الشاعر الفلسطينى سامى عفانة".

كما قدم عساف خلال الحفل أغنية "على الكوفية" وأغنية "مكانك خالى" بالإضافة إلى "الدحية" و"الأسامى هى هى" وأغنية سلطان الطرب جورج وسوف "يا بياعين الهوى " ليختتم حفله بأغنية "الله يا دار زايد " .

كما شهد مسرح المجاز ديو بين عساف وعمر عبد اللات لأغنية يا جبل ما يهزك ريح والتى ادخل عليها كلام جديد لتقديمه لأول مرة على مسرح المجاز جاء فيه "من الله بس احنا نخاف وربينا على الخبز الحاف ولعيون محمد عساف يا جبل ما يهزك ريح.

يذكر أن محمد عساف شارك فى مهرجان المجاز فى عام 2014 قدم خلال مشاركته "ملحمة عناقيد الضياء" بجانب حسين الجسمى ولطفى بشناق ومحمد الحجار ، فيما كانت المشاركة الثانية فى العام الماضى إلى جانب الفنان راغب علامة وفى عام 2020 جاءت مشاركته بهذا المهرجان مع الفنان عمر العبد اللات.