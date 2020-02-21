شكرا لقرائتكم خبر عن بعد "شيزوفرينيا".. شمس الكويتية تسجل أغنية جديدة لـ ألبومها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون المطربة شمس الكويتية مع الملحن خالد تهامى، في أغنية جديدة يتضمنها الألبوم الجديد لها، والأغنية من كلمات زياد حسن، وتوزيع محمد عبد العظيم، وتم الانتهاء من تسجيلها، وقال ملحن الأغنية خالد تهامى، لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بالتعاون مع النجمة شمس الكويتية، موضحاً أن الأغنية جديدة ومختلفة عن أعمال شمس الغنائية التى قدمتها من قبل.

وفى سياق مختلف انتهت المطربة الكويتية شمس من تسجيل أغنية أخرى بعنوان "شيزوفرينيا"، من كلمات الشاعر عبد الله حسن، وألحان محمد عبد العظيم، ومن المقرر تصويرها بطريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى احتفلت شمس الكويتية بحفل غنائيا ليلة رأس السنة في مدينة أربيل العراقية فى إطار الاحتفالات بالعام الجديد، موضحة أنها اختارت هذا الحفل رغم العروض الكثيرة من مختلف البلدان لإحياء حفل العام الجديد هناك وكشفت عن الأسباب التي دفعتها لإحياء هذا الحفل دون عن غيره.

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وكتبت شمس عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام" "تعرض على حفلات كثيرة في كل أنحاء العالم الخارجي والعربي وعندما عرض علي إقامة حفل في العراق اخترت الغناء هناك بالرغم من كل اللي حاصل هناك، لأنى أعشق جمهورى العراقى عشق موت.. ثانياً لأنى حسيت ان أكثر انسان محتاج يفرح في الدنيا هو الإنسان العراقى".

يذكر ان آخر أعمال المطربة شمس هو المسلسل السعودي الكوميدى "عوض أبا عن جد " وشاركها البطولة الفنان أسعد الزهراني، وحبيب الحبيب، وعبد المجيد الرهيدي، من تأليف خلف الحربى، وإخراج أوس الشرقى.