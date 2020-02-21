عمرو دياب يواسي عازف الجيتار مصطفى أصلان في وفاة والدته

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
واسى الفنان عمرو دياب، عازف الجيتار مصطفى أصلان، بعد وفاة والدته، التي توفيت اليوم الجمعة.
وكتب دياب، تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "خالص عزائي للدكتور مصطفى أصلان في وفاة المغفور لها والدته، نسأل الله أن يسكنها فسيح جناته".
وطرح الفنان عمرو دياب ألبومه "سهران"، مؤخرًا، ويضم الألبوم 14 أغنية ما بين الرومانسي والمقسوم، أبرزها: "هيعيش يفتكرني"، "عم الطيب"، "جامدة بس"، وغيرها من الأغاني.
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