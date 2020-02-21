فيديو| علي قاسم يكشف لماذا ترك الهندسة من أجل الفن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان علي قاسم بداية دخوله التمثيل، بعد ما كمان يدرس في كلية الهندسة.

وقال قاسم، خلال لقائه في برنامج "on set" على شاشة "On"، :"دخلت كلية هندسة لحبي في الرياضيات والفيزياء، وهي دي المواد الوحيدة اللي بحبها، وخلال دراستي في الكلية عمري ما فكرت في التمثيل نهائيا".

وأضاف علي :"ما فيش حد في العائلة ليه ميول فنية خالص، ووقت دراستي في الجامعة بدأت أشاهد أفلام يوميا، ودا كان بالنسبة لي شيء مقدس، فحبيت السينما من الأفلام".

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وتابع: "حبيت أجرب التمثيل، وسألت، وبالفعل رحت ورشة تمثيل ومن هنا جت الفكرة".

ومن ناحية أخرى تعاقد الفنان علي قاسم على المشاركة في مسلسل "لعبة النسيان"، الذي تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني، ومن المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

المسلسل من تأليف تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، ومأخوذ من فورمات إيطالية، وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها، وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي