فيديو| "شعرت بالإحراج" سلوى عثمان تكشف عن أصعب مشاهدها في "بين السرايات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة سلوى عثمان عن أصعب المشاهد، التي تعرضت لها في مسلسل "بين السرايات".

وقالت سلوى، خلال لقائها في برنامج "on set" على شاشة "On": "أصعب مشهد لي في مسلسل بين السرايات، كنت بجيب لأبني الهامبرجر من على سور الجامعة، (فضلات الأكل)، وفجأة يتم تفتيشي من الأمن ويتفاجئ أبني إن الأكل اللي كنت بجبهوله هو فضلات الناس، فشعرت بالإحراج قدام ابني، المشهد كان قاسي جدا".



يذكر أن مسلسل "بين السرايات" بطولة باسم سمرة، صبري فواز، سيد رجب، روجينا، آيتن عامر، ونجلاء بدر، سلوى عثمان ومن تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج العدل جروب.