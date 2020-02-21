"ده جايلي أنا بقى".. محمد مدين :"حسن شاكوش بيغني أغنيتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الملحن محمد مدين، أن مطرب المهرجانات حسن شاكوش، يغني أغنية "كل اللي كان"، والتي طرحها مدين في عام 2012، في موال بعنوان "هبعد غصب عني".

ونشر "مدين" صورة يمازح بها جمهوره من مسرحية "شاهد ماشفش حاجة"، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلق: "حسن شاكوش بيغني أغنيتي أنا بقى المرة دي، كل اللي كان".

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يذكر أن مدين صرح من قبل باقتباس لحن أغنية "بنت الجيران"، من لحن أغنية "حاحة مستخبية"، للفنان محمد حماقي، التي قامن بتلحينها.

أغنية "حاجه مستخبيه" غناء محمد حماقي، كلمات محمد عاطف، لحن محمد مدين، توزيع أحمد إبراهيم، وطرحت في أغسطس 2014، ووصل عدد مشاهداتها عبر موقع يوتيوب إلى 65 مليونًا.