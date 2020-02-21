بصورة كوميدية.. أنور يهنئ مصطفى بسيط بعيد ميلاده والأخير يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هنأ الفنان محمد أنور صديقه، الفنان مصطفى بسيط بعيد ميلاده، الموافق اليوم الجمعة. ونشر "أنور" صورة كوميدية تجمعه بـ"بسيط" من إحدى عروض مسرح مصر، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وأنت طيب يا حبيب قلبي يا غالي". Advertisements ورد بسيط عليه: "حبيبي وصديقي وأبو نوراري السكر، وأنت طيب يا حبي". يذكر أن الفنان مصطفى بسيط أعلن خطوبته اليوم على بسنت عادل، عبر حسابه بموقع "إنستجرام". وكانت آخر أعمال الفنان مصطفى بسيط كان مسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي عرض رمضان الماضي، وشارك في بطولته أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد عبدالرحمن، ومن إخراج أحمد الجندي.

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