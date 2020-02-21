غدا.. الموسيقار نبيل علي ماهر على شاشة الدراما مع مني أبو الغيط

يحل الموسيقار الكبير نبيل علي ماهر ، ضيفا غدا السبت ، في تمام الساعة التاسعة مساء علي الهواء مباشرة ، لأول مرة علي شاشة النيل للدراما، مع الإعلامية المتميزة مني أبو الغيط ، ببرنامج مساء الفن.

ويتحدث ماهر عن مشواره الكبير

بعالم الموسيقي ، الذي بدأ في السبعينات من القرن الماضي ، كما يتحدث عن علاقته بفرقة الفور إم ، و كيف تزوج من الدكتورة ميرفت أبو عوف ، كما يتطرق للحديث عن موسيقي التصويرية لأفلامه السينمائية ، مثل أضحك تطلع الصورة تطلع حلوة ، و الدادة دودي ، فول الصين العظيم ، سعيكم مشكور ، و غيرها من الأعمال الفنية الكبري.



برنامج مساء الفن يعرض يوميا علي شاشة النيل للدراما في تمام الساعة الثامنة مساء للعاشرة ، من إعداد الكاتب الصحفي أشرف شرف .