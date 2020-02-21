فيديو.. رضا البحراوي يطرح أغنية جديدة

طرح المطرب رضا البحراوي أغنية جديدة تحمل عنوان "انتم مين" وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "اليوتيوب". أغنية "أنتم مين" غناء رضا البحراوي وتوزيع موسيقي طة الحكيم وحققت الأغنية 200 ألف مشاهدة فور طرحها. فور طرحها. يشار إلى أن آخر أعمال رضا البحرواي أغنية "سمعت كلامكو عني طلع الكلام خايب" والتي حققت نجاحًا كبيرًا.

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