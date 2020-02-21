هى دى.. لهشام عباس تحقق مليون علي اليوتيوب

حقق المطرب الكبير هشام عباس من خلال أغنية جديدة بعنوان "هي دي" الحاجز مليون مستمع بموقع الفيديوهات العالمي "اليوتيوب". أغنية "هي دي" من كلمات الشاعر الغنائي امير طعيمة وألحان محمد يحيي Advertisements وتوزيع موسيقي كريم عبد الوهاب. وتوزيع موسيقي كريم عبد الوهاب. كلمات الاغنية : هى دى اللى عيونى عليها الله الله الله الله اجمل هديه هى دى اللى عيونى عليها الله الله الله الله اجمل هديه هى دى اللى عيونى عليها الله الله الله الله يكتبها ليا هى دى اللى عيونى عليها الله الله الله الله اجمل هديه هى دى اللى عيونى عليها الله الله الله الله يكتبها ليا الله الله الله الله اجمل هديه هى دى اللى عيونى عليها الله الله الله الله اجمل هديه هى دى اللى عيونى عليها الله الله الله الله يكتبها ليا هى دى اللى عيونى عليها الله الله الله الله اجمل هديه هى دى اللى عيونى عليها الله الله الله الله يكتبها ليا

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