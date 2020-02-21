صور.. كندة علوش مع عمرو يوسف في باريس

نشرت النجمة كندة علوش صور برفقة زوجة الفنان عمرو يوسف وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وعلق "علوش" علي الصور قائلة:" باريس" وحازت الصور علي اعجاب الكثير من المتابعين. وحازت الصور علي اعجاب الكثير من المتابعين. يذكر أن آخر أعمال كندة علوش هو فيلم "الأصليين" الذى شاركت من خلاله كضيفة شرف، وشارك فى بطولته كل من منة شلبى وماجد الكدوانى وخالد الصاوى. خلاله كضيفة شرف، وشارك فى بطولته كل من منة شلبى وماجد الكدوانى وخالد الصاوى.

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