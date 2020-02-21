شاهد.. إنجي خطاب تحتفل بفوز نادي الزمالك

احتفلت الفنانة الشابة انجي خطاب بفوز نادي الزمالك بنشر صورة لها من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام ". وعلقت "انجى" علي الصورة قائلا " مبروووك لنادي الزمالك ولجمهور نادي الزمالك السوبر زملكاوي .. زملكاويه وافتخر ". وتغلب فريق الزمالك على النادي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في مباراة السوبر المصري وتوج باللقب.

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