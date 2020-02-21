فيلو وحمو بيكا في "أنا الفن البسيط"

طرح مطرب المهرجانات "فيلو" أغنية جديدة يحمل أسم "انا الفن البسيط" يدعم في المهرجانات بعد قرارا بمنع التصريح لمطربي المهرجانات بالغناء. التصريح لمطربي المهرجانات بالغناء. أغنية "انا الفن البسيط" غناء فيلو ومن كلمات اسلام المصري وتوزيع موسيقي فيجو الدخلاوي. اسلام المصري وتوزيع موسيقي فيجو الدخلاوي. Advertisements ,ويشار ان اخر اعمال فيلو أغنية "لما بغيب بعمل زعابيب" غناء حمو بيكا وبندق ومن توزيع موسيقي لفيجو الدخلاوي.

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