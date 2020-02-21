الموزع أحمد عبد السلام يتعاون مع مروي عيسي

يستعد الموزع الموسيقي الشهير أحمد عبد السلام من طرح أغنية جديدة للمطربة التونسية مروى عيسىفي عمل جديد.
ألحان الملحن محمد عبيه وستطرح خلال الفترة المقبلة.
الاغنية من توزيعي أحمد عبد السلام ومن
ويشار ان الموزع أحمد عبد السلام يعد من اهم الموزيعن في الوطن العربي.
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