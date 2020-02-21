الموزع أحمد عبد السلام يتعاون مع مروي عيسي

يستعد الموزع الموسيقي الشهير أحمد عبد السلام من طرح أغنية جديدة للمطربة التونسية مروى عيسى في عمل جديد. في عمل جديد.

الاغنية من توزيعي أحمد عبد السلام ومن ألحان الملحن محمد عبيه وستطرح خلال الفترة المقبلة. ألحان الملحن محمد عبيه وستطرح خلال الفترة المقبلة. ويشار ان الموزع أحمد عبد السلام يعد من اهم الموزيعن في الوطن العربي.



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